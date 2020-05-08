Россияне подали 1,4 миллиона заявок на "кредитные каникулы"

Российские заемщики подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию кредитов в рамках "кредитных каникул". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на еженедельной онлайн-конференции.

"Граждане подали 1,4 млн заявок на реструктуризацию. Прирост с 22 апреля составил примерно 400 тысяч. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по закону - по ипотеке, он составляет 80%. Ниже всего процент одобрения по автокредитам - около 20%", - сказала Набиуллина.

Заемщики, чье положение пошатнулось из-за пандемии коронавируса и карантинных мер, могут претендовать на "кредитные каникулы" с 3 апреля. В их рамках до 30 сентября можно оформить отсрочку по платежам до полугода, если доход заемщика упал более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Максимальная величина ипотечного кредита, с которым заемщик может обращаться за отсрочкой, для Москвы составляет 4,5 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока - до 3 млн рублей. Лимит для каникул по автокредитам - 600 тысяч рублей, по потребкредитам индивидуальных предпринимателей - 300 тысяч рублей, по потребкредитам для физлиц - 250 тысяч рублей и по кредитным картам - 100 тысяч рублей.

Ранее Набиуллина отмечала, что главная причина отказов банков в предоставлении гражданам "кредитных каникул" - несоответствие подаваемых заявок параметрам реструктуризации.