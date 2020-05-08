В период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 россияне подали около 1,4 млн. заявок на реструктуризацию кредитов, сообщила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Причем, процесс идет по нарастающей: только с 22 апреля прирост составил около 400 000 заявок.

Банки максимально быстро стараются рассматривать поступающие заявления - подчеркнула Набиуллина. По ее словам, малому и среднему бизнесу уже реструктурированы кредиты на общую сумму 343 млрд руб. Всего таких заявок поступило около 94 000, из которых 20 000 заявок - после 22 апреля. Уровень одобрения заявок остается стабильным, где-то 75-77%, сказала Набиуллина, а самый высокий уровень одобрения заявок отмечен на кредитные каникулы по ипотеке, он составляет 80%. Наиболее низкий процент одобрения зафиксирован по автокредитам - около 20%, отметила глава ЦБ.

Центральный банк наблюдает рост просроченной задолженности по кредитам, добавила Эльвира Набиуллина. Но, по ее словам, у коммерческих банков пока есть запас капитала, а пик задолженности ожидается в конце 2020 - начале 2021 года.

Ранее "Российская газета уже сообщала, что почти треть неплательщиков по кредитам из числа банковских клиентов - физически лиц заявили о потере работы как главной причине своей неплатежеспособности. Также до 40% выросла доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов, поскольку большинство работодателей за нерабочий месяц в лучшем случае платили работникам "голый тариф" - без премий и других надбавок.