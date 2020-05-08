Российские банки не спешат открывать счета удаленно

ЦБ разрешил банкам открывать новые счета без физического присутствия клиента в отделении с 6 апреля, эта мера действует до 1 июля. Речь идет о счетах для социально значимых платежей, включая алименты, пенсии, стипендии, социальные и страховые выплаты, платежи по ипотеке.

При этом в колл-центрах крупных банков говорят либо о необходимости присутствия в офисе, либо о заказе курьерской доставки карты (идентификацию проводит курьер).

В Банке России рассчитывают, что кредитные организации начнут предоставлять указанную услугу при ее востребованности клиентами, следует из комментария представителя регулятора. По мнению участников рынка, банки не спешат открывать счета без идентификации из-за отсутствия четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей. Кроме того, дело может быть в опасении банков нарушить антиотмывочное законодательство и технических настройках автоматизированных банковских систем.