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08.05.2020 11:21
Рубрика: Экономика

Российские банки не спешат открывать счета удаленно

Текст: Роман Маркелов
Крупнейшие российские банки не открывают удаленно счета новым клиентам без идентификации, несмотря на предоставление такой возможности Банком России, следует из опроса представителей банков РБК.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ЦБ разрешил банкам открывать новые счета без физического присутствия клиента в отделении с 6 апреля, эта мера действует до 1 июля. Речь идет о счетах для социально значимых платежей, включая алименты, пенсии, стипендии, социальные и страховые выплаты, платежи по ипотеке.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
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При этом в колл-центрах крупных банков говорят либо о необходимости присутствия в офисе, либо о заказе курьерской доставки карты (идентификацию проводит курьер).

В Банке России рассчитывают, что кредитные организации начнут предоставлять указанную услугу при ее востребованности клиентами, следует из комментария представителя регулятора. По мнению участников рынка, банки не спешат открывать счета без идентификации из-за отсутствия четкого понимания процедуры удаленной идентификации и точной категоризации социально значимых платежей. Кроме того, дело может быть в опасении банков нарушить антиотмывочное законодательство и технических настройках автоматизированных банковских систем.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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