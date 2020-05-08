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08.05.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Текст: Георгий Панин
После шока, который рынок энергоносителей испытал в апреле, начало мая ознаменовалось бурным ростом нефтяных котировок. Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", специально для "Российской газеты" рассказал, от чего дорожает нефть и как вместе с другими факторами это отразится в ближайшем будущем на курсе рубля.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

- Поводом для мажорных настроений служит вступившее в силу соглашение по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+, а также постепенный перезапуск ряда мировых экономик.

Цена российской нефти Urals выросла на 4,6 доллара

Так, в штате Калифорния, уже в эту пятницу откроют свои двери цветочные, книжные и спортивные магазины. В Италии начали работу ориентированные на экспорт компании, а в Германии открываются магазины и планируется возобновить спортивные мероприятия.

Кроме того, поддержку ценам на нефть оказывают ожидания более сильного падения производства и агрессивное закрытие игроками крупных спекулятивных ставок на снижение цены "черного золота". На данном этапе в США многие сланцевые компании уже заявляют о банкротстве, а количество буровых установок стремительно падает.

И хотя физический рынок нефти традиционно отстает от более спекулятивного "бумажного" цены на нем постепенно идут в рост. Чему, помимо всего прочего, способствуют действия Саудовской Аравии, стремящейся поддержать депрессивный рынок энергоносителей.

Так, по сообщению Bloomberg, нефтяная саудовская госкорпорация Saudi Aramco, в рамках нового соглашения по сокращению добычи ОПЕК+ подняла цены по большинству сортов на июнь для потребителей Азии, Европы и США. По данным агентства, со ссылкой на прайс-лист, повышение цен осуществляется за счет снижения дисконта на поставки нефти.

Безусловно, для полной балансировки мирового рынка нефти, спрос на котором из-за пандемии covid-19 схлопнулся в разы, еще понадобится немало времени. Однако, уже сейчас с большой долей уверенности можно сказать, что худшее для цены барреля нефти уже позади. И в ближайшее время стоимость фьючерсного контракта Brent будет находиться в диапазоне 28-32 доллара за баррель. В худшем случае цена может вернуться к отметке 25 долларов за баррель. Оптимистичный же сценарий предполагает в среднесрочной перспективе подъем до 35-37 долларов за бочку.

Фото: iStock
ЦБ: Безработица в России выросла в марте до 4,6 процента

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.

Теперь о более отдаленной перспективе. Мировые центробанки создали тепличные финансовые условия. Это вынуждает крупные иностранные фонды искать более прибыльные истории на рынках долга развивающихся стран. Особенно на фоне неприлично низких доходностей в высоконадежных долговых инструментах Старого и Нового Света. И хотя рубль уже отыграл большую часть понесенных ранее потерь, но суперприбыльным для нерезидентов сейчас его не назовешь.

Тем не менее, ожидания дальнейшего снижения ключевой процентной ставки Баком России (19 июня) оставляет иностранным игрокам пространство для продолжения carry-trade (игра на разнице процентных ставок) и извлечения прибыли от дальнейшего укрепления рубля. А его курс в течение ближайших месяцев может войти в диапазон 69-71 за доллар. По данным ЦБ, последний раз курс доллара находился ниже 70 рублей 7 марта 2020 года.

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