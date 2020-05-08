У берегов Флориды засняли на видео самую большую в мире акулу

Жительница американского штата Флорида Алекса Гроат во время прогулки на арендованной рыбацкой лодке в Мексиканском заливе увидела китовую акулу, плававшую вдоль борта на поверхности воды. Женщина сняла гигантскую рыбу на видео.

- В тот момент я осознала, насколько мы маленькие по сравнению с остальным миром. Мне невероятно повезло наблюдать эту природную красоту, - рассказала Алекса Гроат Newsweek. По ее словам, внимание людей акулу не смутило: она продолжала двигаться вдоль лодки так близко, что до нее можно было дотронуться. Но никто не рискнул это сделать.

Стоит отметить, что китовые акулы, несмотря на внушительные размеры, опасности для людей не представляют, скорее наоборот. Крупнейшая из живущих на планете рыб питается, в основном, планктоном и очень медленно плавает. Ученые говорят, что численность китовых акул в мире постоянно сокращается. Сейчас промысел ее под запретом, но популяция восстанавливается крайне медленно.

Алекса Гроат, всю жизнь прожившая во Флориде, где у побережья частенько встречаются акулы, призналась, что раньше не видела ничего подобного. "Все детство мы катались на лодках каждую неделю, поэтому я видела немало примеров удивительной жизни океана. Но такое случилось впервые. Это было сюрреалистично, акула была такой большой и такой спокойной. Сколько красоты скрывается в этом мире" - поделилась она.

История из Флориды - не единственная на этой неделе. Туристы видели на днях китовых акул возле побережья Западной Австралии. Рыбы кормились на мелководье, это явление встречается довольно редко. Обычно их отслеживают со спутника там, где глубина превышает 5 километров.