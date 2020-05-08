Самый посещаемый нацпарк США объявил о своем открытии с девятого мая

В предстоящие выходные свои двери для гостей откроет самый посещаемый национальный парк США - Грейт-Смоки-Маунтинс. Сообщение об этом появилось на сайте заповедника. С девятого мая здесь начнут принимать первых посетителей. Пока в парке откроют лишь часть популярных маршрутов, по которым можно гулять с соблюдением необходимой дистанции.

"Участки парка добраться до которых невозможно с соблюдением санитарных мер, пока останутся закрытыми. Вопрос здоровья сотрудников парка и его гостей остается приоритетом", - со ссылкой на заявление администрации парка пишет РИА Новости.

Заповедник Грейт-Смоки-Маунтинс известен живописными горными хребтами, реками, водопадами и обширными лесами со множеством эндемичных растений и животных. Здесь проживает крупная популяция черных американских медведей-барибалов. Из-за распространения коронавирусной инфекции администрация парка была вынуждена закрыть территорию для посещения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире от COVID-19 пострадали уже три миллиона 836 тысяч 215 человек. При этом США остаются лидером среди стран по числу заражений. Новым вирусом в стране заражен 1 миллион 254 тысячи 740 человек. Вспышка заболевания была впервые зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.