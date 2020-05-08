Санатории после эпидемии могут не открыться из-за новых правил работы

Полное выполнение санаториями всего объема противоэпидемических мер, предусмотренного новыми рекомендациями Роспотребнадзора, невозможно и избыточно, считают в Ассоциации организаторов оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Весь комплекс предложенных мер потребует больших финансовых вложений и времени для переустройства, в результате многие санаторно-курортные учреждения просто не смогут возобновить работу после эпидемии. Представители профессионального сообщества обратились в Роспотребнадзор в поисках компромиссного решения.

Комплекс мероприятий, которые необходимо провести санаториям и пансионатам, содержится в "Рекомендациях по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" (письмо Роспотребнадзора от 21.04.2020 №02/7505-2080-24). В Ассоциации организаторов оздоровительного туризма подготовили встречное письмо, предложив пересмотреть некоторые избыточные, по мнению представителей отрасли, решения.

"Переоборудование номерного фонда в части подготовки стен, мебели и пола требует проведения полного объема ремонтных работ, срок которых для некоторых объектов может составить от трех до восьми месяцев, - отмечается в письме. - Санаторно-курортные учреждения являются медицинскими организациями и способны обеспечивать высокий уровень качества мероприятий по дезинфекции и предупреждению распространения инфекции. Вместе с тем, при выполнении всех рекомендованных мер обеспечить соответствие базовому уровню сервиса также станет невозможно, и это неизбежно приведёт к отказу большинства потенциальных отдыхающих от поездки в санаторий. Наиболее высокий риск обусловлен существующей вероятностью одномоментного закрытия и перехода в режим обсерватора в случае выявления инфекции у любого из отдыхающих".

Представители отрасли считают возможным сохранить действовавший до введения ограничений порядок заселения, то есть не заселять санаторий одномоментно, сменами продолжительностью не менее 14 дней, а оставить возможность самим отдыхающим определять время своего отдыха. "Рассредоточение" въезжающих гостей поможет не скапливать группы приехавших в холлах, у стоек регистрации в момент заселения, - подчеркивается в письме Ассоциации.

Требование расселять отдыхающих по одному в номере уменьшит количество гостей в санатории и снизит рентабельность его работы. В Ассоциации полагают возможным "допустить заселение в номер не по одному при условии подачи заявки и письменного согласия на заселение в один номер". Требование рассаживать гостей в столовой по одному также выглядит чересчур строгим - если речь идет о семье или группе, проводящей отдых вместе. Предлагается также обсудить требование о ношении масок отдыхающими: в рекомендациях предусмотрено, что маски должны быть доступны на территории санатория в неограниченных количествах, а отраслевики хотят ограничиться "необходимым" в расчете на отдыхающих и персонал.

Содержащееся в рекомендациях положение переделать номера таким образом, чтобы стены, потолок, пол и вся мебель выдерживали тотальную дезинфекцию, слишком жесткое, полагают представители отрасли. Они просят разрешить проводить "ежедневную профилактическую дезинфекцию номерного фонда путём обработки поверхностей мебели, техники, подоконников, дверей и дверных ручек, окон… во время ежедневной уборки номера". И более тщательно дезинфицировать номер и санузел после выезда очередного гостя из санатория, а также усилить ее в случае, если кто-то заболеет.

Подготовлены со стороны отрасли и предложения по проведению дезинфекции территории санаториев таким образом, чтобы можно было сохранить благоприятный микроклимат, ведь большинство здравниц расположены в экологически чистых природных зонах.

Отдельный блок предложений касается требований к персоналу. Ассоциация просит "не обязывать санаторно-курортные организации обеспечивать проведение лабораторного обследования сотрудников на новую коронавирусную инфекцию COVID -19 с частотой 1 раз в неделю в связи с малой доступностью тестов и длительным сроком ожидания результатов".

"Полное выполнение всего объёма мер, предусмотренных данными рекомендациями, по заключению всех участников профессионального сообщества, не представляется возможным, так как требует проведения очень длительного по времени и затратам объема работ по доведению состояния номерного фонда и инфраструктуры объекта до требуемой готовности", - подчеркивается в письме. Представители отрасли считают, что противоэпидемические и санитарные меры должны соответствовать конкретной ситуации, то есть быть более гибкими.

"Российская газета" обратилась за разъяснениями в Роспотребнадзор.

"Указанный документ является рекомендательным, на будущие этапы, когда работа санаторно-курортных организаций будет разрешена, но риски распространенения коронавируса сохранятся, - ответили в федеральной надзорной службе на запрос "РГ". - Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разрабатываются различные методические рекомендации для видов бизнеса по осуществлению их деятельности в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. Эти рекомендации призваны снизить риски инфицирования при осуществлении предприятиями экономической деятельности, сохраняя здоровье персонала и посетителей".

При этом в Роспотребнадзоре создана специальная электронная почта, куда бизнес-объединения могут направлять свои предложения и замечания для корректировки рекомендаций - business@rospotrebnadzor.ru

"При поступлении предложений от санаторно-курортных организаций они будут обязательно рассмотрены и учтены", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В то же время специалисты ведомства уже дали ответ на некоторые предложения представителей отрасли оздоровительного туризма. Так, требование принимать не более одного посетителя в номере не распространяется на семьи, членам семьи можно проживать совместно, говорится в ответе Роспотребнадзора.

Требования по дезинфекции связаны с необходимостью снизить риски инфицирования. - настаивают в ведомстве. Что касается требований к регулярному тестированию персонала на коронавирус, в Роспотребнадзоре напомнили: в настоящее время с проведением тестов нет проблем, тестирование доступно более чем в 530 лабораториях по стране, зарегистрировано более 20 различных тест-систем, включая и экспресс-тесты.

"Если санатории позиционируют себя как медицинские организации, что следует из их предложений, то в соответствии с постановлением главного санитарного врача, медицинские работники должны проходить тестирование с указанной периодичностью, то есть еженедельно", - уточнили в ведомстве.

В остальном, подчеркивается в ответе Роспотребнадзора, в ведомстве готовы рассмотреть любые замечания и предложения, взвесить разумные риски для здоровья потребителей, а не только коммерческую выгоду санаторно-курортных учреждений.