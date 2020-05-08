Следователи СК поздравили ветерана песней и подарками

9 мая свой день рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Георгий Исаакович Роговой из Волгограда. Этот человек всю свою жизнь посвятил службе на благо Родины. Одними из первых навестить заслуженного фронтовика приехали сотрудники СК по Волгоградской области.

Из-за сегодняшней обстановки именинник приветствовал гостей не на пороге дома и не за праздничным столом, а с балкона своей квартиры. А самым трогательным моментом встречи стала минута, когда офицеры Следственного комитета выпустили в небо перед домом ветерана шары в цвете российского триколора.

А ещё одним подарком для ветерана стала видеооткрытка, специально записанная накануне. На ней сотрудники ведомства сказали фронтовику слова признательности за его боевой и трудовой подвиг. А ещё подарили ему музыкальный номер в исполнении старшего следователя районного подразделения СКР. Смотреть запись именинник будет на новом телевизоре, который ему также вручили следователи, конечно же, соблюдая при этом все меры безопасности.