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08.05.2020 08:27
Рубрика: В мире

СМИ: Китай может отказаться от гособлигаций США

Текст: Владимир Шилов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китай в ближайшее время может избавиться от гособлигаций США, сократив свои вложения в этот актив до исторического минимума, пишет газета South China Morning Post.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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По мнению журналистов издания, этот шаг станет ответом на прозвучавшие со стороны Вашингтона обвинения в адрес Пекина в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса в конце 2019 года. В результате будет нанесен мощный удар по доллару как мировой резервной валюте. В ближайшей перспективе власти КНР рассматривают возможность заместить трежерис в своих резервах золотом.

В настоящее время Китая наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. По оценкам экспертов, общий объем китайских вложений в американские ценные бумаги составляет 1,1 триллиона долларов.

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