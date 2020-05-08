СМИ: Китай может отказаться от гособлигаций США

Китай в ближайшее время может избавиться от гособлигаций США, сократив свои вложения в этот актив до исторического минимума, пишет газета South China Morning Post.

По мнению журналистов издания, этот шаг станет ответом на прозвучавшие со стороны Вашингтона обвинения в адрес Пекина в сокрытии истинных масштабов вспышки коронавируса в конце 2019 года. В результате будет нанесен мощный удар по доллару как мировой резервной валюте. В ближайшей перспективе власти КНР рассматривают возможность заместить трежерис в своих резервах золотом.

В настоящее время Китая наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. По оценкам экспертов, общий объем китайских вложений в американские ценные бумаги составляет 1,1 триллиона долларов.