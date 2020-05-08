Указ губернатора Смоленской области от 7 мая 2020 года № 55 "О внесении изменения в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53) изменение, дополнив его пунктом 381 следующего содержания:

"381. Временно запретить проведение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован на счете некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области" либо на специальном счете, предназначенном для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации, требующих предоставления доступа в помещение (жилое, нежилое) в многоквартирном доме, не входящее в состав общего имущества в многоквартирном доме, если при проведении таких работ предполагается контакт с гражданами.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В.Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







