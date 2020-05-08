Указ губернатора Смоленской области от 8 мая 2020 года № 56 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

Постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55) следующие изменения:

1) пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций:

27.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы, по 30.05.2020 включительно.

27.2. Обеспечить в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, реализацию образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в режиме самоизоляции педагогических работников и обучающихся до завершения учебного года согласно календарным учебным графикам образовательных организаций.

27.3. Организовать по 30.05.2020 включительно в общеобразовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 обучающихся) для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4-х классов, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.

27.4. Организовать по 12.05.2020 включительно в дошкольных образовательных организациях работу дежурных групп (численностью не более 12 человек) для воспитанников, родители (иные законные представители) которых осуществляют трудовую деятельность.";

2) пункт 29 изложить в следующей редакции:

"29. Департаменту Смоленской области по образованию и науке (Е.П. Талкина), Департаменту Смоленской области по социальному развитию (Т.Н. Конашенкова):

29.1. Обеспечить за апрель 2020 года единовременное предоставление продуктовых наборов отдельным категориям обучающихся областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций, имеющих право на обеспечение питанием в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 21.05.2019 № 303 "О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5 - 11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2019/20 учебный год", постановлением Администрации Смоленской области от 11.04.2017 № 197 "Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения питанием, форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета".

29.2. Обеспечить за май 2020 года единовременное предоставление продуктовых наборов обучающимся, указанным в подпункте 29.1 настоящего пункта, из расчета цены продуктового набора не ниже стоимости продуктового набора за апрель 2020 года.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (Р.В. Смашнев) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

А.В.Островский







