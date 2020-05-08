Сокращенный график на рейсы "Сапсана" продлен до 28 мая

РЖД обнародовало официальное сообщение о продлении временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" до 28 мая. График продлен в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, - говорится в информации РЖД.

Там же размещены конкретные данные. С 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать 4 пары поездов "Сапсан" (8 рейсов) в утренние и вечерние часы. В пятницу и воскресенье (15, 17, 22, 24 мая) количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до двенадцати в день (6 пар).

Холдинг также сообщил, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу, а электронные проездные документы можно сдать с помощью веб-ресурсов, через которые билеты были оформлены. Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться технологией дистанционной отмены поездки.

РЖД также напоминает, что актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов по-прежнему можно получить на сайте холдинга в специальном разделе.