Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии

Раннее выявление онкологии - сегодня главная проблема медицины. Науке уже известно более 200 так называемых онкомаркеров, которые должны сигнализировать о первых признаках болезни задолго до того, как появятся ее очевидные симптомы. Это вещества, которые обнаруживаются в крови в количествах, превышающих нормальный уровень. Многие маркеры уже хорошо изучены и применяются в медицине. Некоторые связаны только с одним типом опухоли, другие могут быть характерны сразу для нескольких.

Так что с одной стороны инструмент для ранней диагностики вроде бы есть, но с другой - медики считают, что использовать онкомаркеры для первичной диагностики непрофессионально, а иногда даже опасно. Почему? Дело в том, что за исключением маркера ПСА, показывающего наличие рака простаты, остальные, даже самые точные, имеют чувствительность не более 70 процентов. Отсюда высокая вероятность ошибки. Маркер может просигнализировать "онкология" даже при простом воспалении какого-то органа или формировании доброкачественной опухоли. Это связано с тем, что полностью здоровых людей не бывает. Кто-то страдает хроническими заболеваниями или не замечает вялотекущего воспаления и спокойно живет с ним. У кого-то часто образуются доброкачественные новообразования. Все это может смазать картину и стать причиной ложного положительного результата.

Созданный резидентами Сколково онкомаркер может кардинально изменить картину. Он распознает с вероятностью 85 процентов эпителиальные карциомы. На них приходится около 90 процентов всех случаев онкологий. По мнению авторов разработки, столь высокая чувствительность маркера позволит применять его для скрининга населения. Конечно, он не указывает точный адрес опухоли, в каком конкретно органе ее надо искать, но дает сигнал SOS. Повод для врача начать поиск.

Еще один очевидный вариант применения - работа с пациентами, у которых рак уже успешно пролечили. За ними уставлен постоянный контроль, так как опухоль может появиться в любой точке организма. Совсем не обязательно именно в том органе, где он ранее был. Созданный в Сколково онкомаркер позволит успешно вести такой постоянный контроль.