Спасибо деду за Варшаву: В Польше о Победе будут вспоминать 8 и 9 мая

В Польше в этом году торжественные мероприятия, посвященные Победе во Второй мировой войне, не состоятся из-за эпидемии коронавируса. Однако в некоторых городах власти все же посетят кладбища и почтут память погибших в боях за освобождение Польши советских и польских солдат.

Напомним, что в 2015 году президент Бронислав Коморовский подписал указ, отменяющий декрет от 8 мая 1945 года об установлении 9 мая национального Дня Победы и Свободы. С тех пор этот праздник в Польше официально празднуется 8 мая. В этот день в стране традиционно возлагают цветы на кладбищах, где захоронены советские и польские воины, погибшие во время боев за освобождение Польши. И в некоторых небольших городах страны, несмотря на эпидемию, скромное возложение цветов немногочисленными представителями городских властей - с соблюдением необходимых предосторожностей - все же состоится.

А вот в графиках президента Анджея Дуды и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого такие мероприятия пока не фигурируют. Что касается организаций, которые занимаются изучением истории войны, таких как Музей Истории Польши и Музей II мировой войны, то они объединились для проведения 8 мая совместной международной конференции в онлайн-формате. Она называется "Бремя победы. II мировая война и ее последствия и перспективы 75 лет после ее окончания". Организаторы обещают обсудить, что же это было - Победа или "победа". Что это будет за дискуссия, понятно хотя бы по тому, что среди спикеров - бывший глава польского Института Национальной памяти Лукаш Каминьский, ставший главным идейным вдохновителем массового сноса памятников благодарности советским воинам. Вместе с этими монументами польские власти уничтожили и памятники героям Войска Польского, освобождавшим Европу в составе советских фронтов. Так что с празднованием юбилея Победы у этой конференции общая только дата.

А настоящие праздничные мероприятия организуют сами поляки. Например, товарищество "Курск", известное тем, что находит и ремонтирует советские воинские захоронения в Польше, к годовщине Победы отремонтировало крупнейшее кладбище советских пленных в Круликово. Там во время фашистской оккупации страны функционировал Шталаг I B. На этой территории может быть захоронено до 50 тысяч советских граждан.

"Непосредственно 9 мая волонтеры Содружества будут возлагать цветы к памятникам и захоронениям советских воинов-освободителей по всей Польше", - сообщил "РГ" руководитель "Курска" Ежи Тыц. Сам он в День Победы будет в Варшаве, как и другие неравнодушные жители столицы, возложит цветы к могиле Неизвестного солдата и к обелиску на кладбище-мавзолее советских воинов. А некоторые поляки и россияне, живущие в Польше, присоединятся к акции Niesmiertelny Pulk - "Бессмертный Полк", которая в этом году пройдет онлайн.

Прямая речь

Руководитель Российского Центра Науки и Культуры в Варшаве Игорь Жуковский каждый год возлагает цветы к памятнику освободителям Варшавы, плечом к плечу с которыми сражался его дед. Фото: Фото из семейного архива

Игорь Жуковский, руководитель Российского центра науки и культуры в Варшаве:

- В нашем Центре, как и везде, День Победы в этом году будет праздноваться с учетом всех тех ограничений, которые накладывает на нас пандемия коронавируса. Акция "Бессмертный полк" будет проходить в онлайн-режиме, и я планирую в ней участвовать. В этот день вспомню своего деда - Борковского Николая Анисимовича, который был ранен под Варшавой, участвовал в освобождении города и позднее штурмовал Берлин. В нашем семейном архиве - его боевые награды, среди которых "За освобождение Варшавы" и "За штурм Берлина".

А накануне - 8 мая - гостем нашего центра будет Евгений Малиновский, польский актер, музыкант и певец. Перед пустым концертным залом в РЦНК, но перед полным виртуальным залом (трансляция пройдет в наших социальных сетях) он будет петь песни Победы. Мы уже испытывали этот способ - 12 марта к нам приезжал Олег Погудин со своим ансамблем. Его концерт онлайн посмотрели в общей сложности 4,5 тысячи человек, и мы рассчитываем, что и в этот раз зрителей будет не меньше.

На курсах русского языка, которые теперь проходят в онлайн-режиме, будут проводиться "Уроки Победы". 150 иностранных учеников в Варшаве и 50 в Гданьске узнают о значении праздника 9 мая для России. Будет и традиционный конкурс детского рисунка. Кроме того, мы принимаем участие во всех глобальных сетевых проектах Россотрудничества. Например, 9 мая на радио "Орфей" пройдет концерт "Дороги Победы!" по заявкам слушателей. Мы призывали всех польских любителей советских военных песен присылать нам письма до 7 мая. Организаторы составят рейтинг песен и включат наиболее популярные в программу концерта.