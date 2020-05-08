США потребовали от Южной Кореи 1,3 млрд долларов за пребывание своих войск

Напомним, что США и Республика Корея (РК) ведут крайне напряженные консультации в рамках Соглашения о специальных мерах (Special Measures Agreement или SMA), где должны согласовать, сколько именно Сеул должен платить за пребывание американского контингента численностью 28,5 тысячи человек на территории Корейского полуострова. В прошлом году РК заплатила немногим менее одного миллиарда долларов, но теперь США требуют резко увеличить сумму. Эти деньги будут потрачены на оплату пребывания расходов войск США. Вашингтон, который частично покрывает расходы контингента, считает, что Сеул может и должен увеличить свои взносы. Южнокорейцы хотя и согласны сделать это в принципе, но их не устраивает та сумма, которую запрашивают США.

"Да, мы предложили 1,3 миллиарда долларов… Это крайне рациональная цена… Это наше последнее предложение", - сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на неназванного высокопоставленного сотрудника правительства США из близкого окружения Дональда Трампа. Чиновник добавил: "Мы уже и так очень сильно снизили наш запрос… А, что сделало правительство Кореи? Ничего!"

Источник пояснил, что первоначально США вообще требовали от Южной Кореи пять миллиардов долларов в год и в итоге снизили до 1,3 миллиарда, но Сеул предлагает не ту сумму, которая может устроить Вашингтон.

Ранее сообщалось, что США и РК уже почти договорились об увеличении доли южнокорейского взноса на 13 процентов по сравнению с 2019 годом, но в итоге президент США Дональд Трамп отказался одобрять соглашение, сказав, что этого слишком мало.

По мнению южнокорейской стороны, они уже платят немало, кроме того, Сеул закупает много американского оружия и поддерживает различные в том числе военные операции США в мире, что также следует учитывать при расчете реального вклада Южной Кореи. Корейцы согласно увеличить расходы, но не так значительно, как этого хотят американцы.

Официальные лица Южной Кореи пока никак не отреагировали на эти заявления, но косвенно подтверждают, что сумма в 1,3 миллиарда долларов слишком высока. "Не могу что-либо подтвердить по поводу якобы "последнего предложения" США в 1,3 миллиарда, но если это так, то это все равно тот уровень, который мы принять не сможем", - заявил агентству источник в дипломатическом ведомстве РК. Пресс-секретарь МИД РК же заявил, что "обе стороны должны проявить гибкость и согласиться на приемлемые для обеих сторон условия".

Эксперты же считают, что чиновники сделали все, что могли, дойдя до обозначенного их лидерами предела в переговорах. Теперь же все надо решать президентам США и Республики Корея лично, иначе невозможно будет договориться. Недавно в Сеуле появились надежды, что южнокорейская активная помощь Соединенным Штатам в борьбе с коронавирусом "зачтется", и американцы проявят уступчивость, но, как видно, США решили, что это разноплановые проблемы.