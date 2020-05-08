Стилисты советуют готовить летний гардероб

Все мы с нетерпением ждем окончания режима самоизоляции и возвращения к привычному образу жизни. Как же хочется уже выйти из дома не с мусорным пакетом или авоськой, а на настоящую, полноценную прогулку. И не в надоевшем за месяц спортивном костюме, а модной обновке.

А тут еще и на улице теплеет с каждым днем: значит, самое время приготовить летние наряды. Ведь мы всегда стремимся прикупить к сезону хотя бы парочку свежих вещей. Те, кому не терпится, могут выбрать обновки в каталогах многочисленных интернет-магазинов и заказать их доставку. А кому интернет-шопинг не заменит реального похода по магазинам, остается ждать и листать модные журналы, планируя будущие покупки. А что будет в тренде этим летом?

Журналы мод на основании fashion-показов на основных площадках - Париж, Милан, Нью-Йорк, Лондон - выделяют три десятка главных мировых тенденций сезона. Однако большинство из них имеют шанс на существование лишь на подиумах. Поэтому уместные в повседневной жизни советы могут дать стилисты.

Например, в женский гардероб во всех возможных вариациях (короткий или длинный рукав) возвращается рубашка-поло. "Изначально она появилась лишь в мужском гардеробе, и из одежды для спорта быстро перешла в повседневный стиль благодаря наличию воротника и застежки. Сегодня женщинам можно носить огромную мужскую тенниску поверх любимого платья, сочетать ее с маскулинным костюмом. Поло нейтрального цвета этой весной заменит и надоевшую офисную рубашку", - считает стилист Татьяна Бирюкова.

Не собирается сдавать свои позиции старая добрая джинса. Этим летом дизайнеры советуют носить джинсовые куртки на голое тело, а также сочетать деним с денимом одного оттенка. Еще в прошлом летнем сезоне сочетать джинсовый "низ" и "верх" считалось безвкусицей. "Но времена меняются, меняется и мода. Вещи одного цвета помогут визуально вытянуть силуэт и добавить стройности, - считает стилист. - Но за одним исключением - если этот цвет не черный. В черном или темно-сером дениме дамы выглядят траурно".

Что касается джинсовых юбок, то на смену мини пришли юбки ниже колена, которые носить можно и днем, и даже вечером, дополнив их нарядной блузкой или тонким джемпером и яркими аксессуарами.

Вечерняя мода, утверждают эксперты, драматична, как никогда. Если весной и летом женщина или девушка планирует ходить на светские мероприятия, обязательно стоит приготовить наряды в пол цвета рубина, алого мака или ослепительно-розовой фуксии.

В новом сезоне в гардеробе непременно должна появиться строгая черно-белая клетка. Ее можно сочетать с классическими элементами одежды. Главное - не переусердствовать и избегать большого количества клетчатых вещей внутри одного образа. Впрочем, не стоит отметать и другие черно-белые узоры. Так, черно-белая геометрия типа полосок и гороха нескольких размеров в одном комплекте была замечена на шоу Sacai, DriesVanNoten, Chanel, MaxMara и многих других марок.

Заядлые минималистки, утверждают стилисты, в летнем сезоне обязательно захотят одеться с головы до пят в "электрический" синий. Специально для тех, кто отвергает лишние детали в одежде, идеальные простого кроя пальто, брюки, свитшоты и куртки будут выкрашены именно в этот оттенок. С помощью "электрического" синего можно расставить акценты в образе и отвлечь внимание от недостатков фигуры. Миксовать насыщенный оттенок блогеры и стилисты советуют с белым цветом.

Мужской силуэт проник в женский гардероб несколько лет назад. Пиджаки и блейзеры с "мужского" плеча, свитера оверсайз и джинсы-бойфренды сменили облегающие фигуру топы и юбки. "В ненастье защититься от ветра поможет тренч или плащ мужского силуэта. Черный цвет плаща подойдет к любому образу и уравновесит его в целом. Для создания ультрамодного лука можно поиграть с фактурами: например, выбрать тренч из кожи", - уверена Татьяна Бирюкова.

Приятная новость для предпочитающих женственные наряды - кружева можно будет носить хоть каждый день. Костюмы, платья, длинные юбки и прозрачные топы, ограничений тут нет. Еще один тренд будущего лета - принты с изображением обитателей тропического леса: лианы, причудливые цветы и диковинные птицы. Это альтернатива классическим сезонным цветочкам. Возвращаются также рукава-фонарики.

А еще летом дизайнеры предлагают носить мягкие свитшоты - и на вечеринки, и в офис. Чтобы придать образу серьезности, их можно сочетать с классическими легкими брюками или юбкой.

Многие стилисты советуют больше внимания уделять белому цвету: он ассоциируется с чистотой, легкостью, свежестью и чем-то новым. Это будет один из самых популярных цветов летнего сезона. С ним превосходно сочетаются бежевые, горчичные и коричневые вещи. Женщинам в возрасте особенно подойдет стиль сафари, который сделает их моложе и свежее. Этот стиль представляет собой одежду из натуральных материалов с природными оттенками - бежевый, белый, горчичный, коричневый, оливковый, песочный. Вещи этих цветов выглядят дорого и стильно.

И ни в коем случае нельзя забывать об аксессуарах: без них образ не будет завершенным. "Присмотритесь к крупным цепям, они выглядят очень стильно и дорого. Ими можно разбавить даже самые скучные образы. Также обратите внимание на жемчуг. Чтобы отдать дань этно-стилю, приобретите различные банты, повязки и заколки. Также присмотритесь к соломенным шляпам и сумкам", - советует Татьяна.

А имидж-стилист Оксана Денисова советует при подборе гардероба не забывать об особенностях своей фигуры: "Ни одна вещь не преобразит ваш образ, если вы выберете не свой фасон или не ту длину платья, юбки, жакета. Даже самый изысканный наряд не превратит размер XXL в S, но правильно подобранный костюм поможет выглядеть стройнее. И это касается не только пышных женщин. Неправильным фасоном или акцентом можно легко испортить любую фигуру, что наши женщины регулярно и делают, даже не имея лишнего веса".