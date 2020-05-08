Студенты продолжат дистанционную учебу с 12 мая

Министерство науки и высшего образования продлило дистанционное обучение для студентов с 12 мая.

Соответствующий приказ министра Валерия Фалькова опубликован на сайте ведомства.

Руководителям вузов наряду с обеспечением противовирусных мер, предписано "обеспечить реализацию образовательных программ, в том числе прохождение обучающимися промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации...с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий".