Трамп назвал чью-то глупость причиной пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал высказывание своего подчиненного - госсекретаря Майка Помпео, который предположил, что коронавирус мог "убежать" из лаборатории в китайском Ухане.

"Что-то произошло. Вероятно, это была некомпетентность. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль", - цитирует хозяина Белого дома ТАСС.

Днем ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что обвинения Вашингтона вызывают у Пекина недоумение. Главный вопрос: почему Соединенные Штаты не смогли вовремя принять меры и взять эпидемиологическую ситуацию под жесткий контроль.