Турецкие ученые разработали препарат для лечения COVID-19

Турецкие ученые разработали лекарство для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Препарат был создан компанией VSY Biotechnology и стамбульским Университетом медицинских наук.

По словам ректора университета Джевдета Эрдола, лекарство показало свою эффективность в лабораторных условиях, и теперь необходимы клинические испытания. "Мы готовы к тестированию лекарства на добровольцах с диагнозом COVID-19", - цитирует Эрдола ТАСС, ссылаясь на агентство Anadolu. Однако, чтобы начать такую работу исследователям необходимо разрешение министерства здравоохранения Турции.

В Турции коронавирус был впервые выявлен 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. В настоящее время общее число заболевших в стране превысило 131 тысячу. Выздоровели 78,2 тысячи пациентов, скончались - более 3,5 тысячи.