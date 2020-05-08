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08.05.2020 12:32
Рубрика: Спорт

У трех сотрудников "Милана" выявили коронавирус

Текст: Анна Козина

В итальянском футбольном клубе "Милан" коронавирус выявили у трех сотрудников, имена которых пока не разглашаются.

Эту информацию в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира.

Фото: AFP/THOMAS KIENZLE
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- Вдобавок к шести случаям в "Фиорентине" и четырем случаям в "Сампдории", три человека из "Милана" сдали положительный тест на коронавирус, - написал репортер. - Возобновление сезона в серии А становится все сложнее.

Напомним, что чемпионат Италии был приостановлен 11 марта, а в начале этой недели министр спорта Италии Винченцо Спадафора запретил проводить тренировки минимум до 18 мая.

Между тем, по данным издания Mundo Deportivo, в Ла Лиге также выявлено пять случаев заражение коронавирусом после того, как в Испании начали в обязательном порядке тестировать футболистов ради возобновления тренировок. Заболевшие есть в трех командах высшего дивизиона, еще два случая - в клубе второго дивизиона.

Статистика может меняться, так как не все команды получили результаты тестов. Однако уже известно, что инфицированных нет в "Барселоне", которая с сегодняшнего дня проводит тренировки на своей базе.

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