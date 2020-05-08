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8 мая 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 7 мая 2020 года № 76 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 7 мая 2020 г.
Опубликован 8 мая 2020 г.
Вступает в силу 12 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить подпунктом 14.10 следующего содержания:

"14.10. В отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и такси (далее также - транспорт общего пользования), исключить факты посадки и нахождения в транспорте и такси пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток.";

2) в подпункте 18.2 пункта 18:

а) подпункт 18.2.2 изложить в следующей редакции:

"18.2.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра.";

б) дополнить подпунктами 18.2.3 и 18.2.4 следующего содержания:

"18.2.3. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в местах приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с законодательством, иных общественных местах, а также при пользовании транспортом общего пользования, в том числе такси.

18.2.4. Использовать перчатки в местах приобретения товаров, при пользовании транспортом общего пользования, в том числе такси.";

3) наименование приложения № 5 изложить в следующей редакции:

"Требования к проведению дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населённых пунктов и в многоквартирных жилых домах в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

4) пункт 2 приложения № 6 изложить в следующей редакции:

"2. При входе в объект торговли ответственный работник объекта торговли (далее - ответственный работник) должен требовать от посетителей осуществить обработку рук специальным раствором для дезинфекции (или дезинфицирующей салфеткой) и надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчатки.

В случае отсутствия у посетителя средства индивидуальной защиты органов дыхания и перчаток ответственный работник не вправе допускать посетителя в торговый объект. Ответственный работник вправе предоставить посетителю средства индивидуальной защиты на платной или бесплатной основе.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 12 мая 2020 года.

Губернатор области С.И.Морозов



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