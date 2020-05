Умер знаменитый певец Хиллард Аткинсон

Титаническая вокальная легенда Хиллард Аткинсон по прозвищу Sweet Pea ("Душистый Горошек") умер на 75-м году жизни в Лос-Анджелесе 5 мая.

Как сообщил Billboard, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

Аткинсон родился 20 сентября 1945 года в Огайо, откуда переехал в Детройт, работал на заводе "Крайслер" на конвейере и пел в группе Hi Energy.

В конце семидесятых Хиллард познакомился в студии с Доном "Уосом" Фагерсоном, сооснователем фанк-группы Was (Not Was) и будущим президентом важнейшего джазового лейбла Blue Note Records, и всё у них заверте…

Горошек влился в коллектив в качестве второго ведущего вокалиста, изрядно его украсив. В том числе визуально. Как позже вспоминал Уос, первая же встреча с Аткинсоном произвела на него глубочайшее впечатление - настолько Душистый мощно и роскошно выглядел в своем наряде а-ля Незнайка из Солнечного города.

Кроме работы с Was (Not Was), Горошек записал две сольные пластинки, сотрудничал с Бонни Райтт, Бобом Диланом, Элтоном Джоном, Брайаном Уилсоном, Вилли Нельсоном, Игги Попом, Джексоном Брауном, Крисом Кристофферсоном и так далее, так далее - десятки имен. Словом - большой был человек.