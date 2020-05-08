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08.05.2020 15:37
Рубрика: Общество

Умершего от коронавируса генконструктора Микрина похоронили в Мытищах

Текст: Наталия Ячменникова
Генерального конструктора пилотируемых космических программ России Евгения Микрина, который умер после заболевания COVID-19, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Евгений Микрин скончался на 65-м году жизни в Центральной клинической больнице управделами президента в Москве после длительной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Евгений Микрин был генеральным конструктором пилотируемых программ России, генеральным конструктором - первым заместителем генерального директора РКК "Энергия".

Фото: РИА Новости
Какой вклад внес в программы освоения космоса академик Микрин

В середине апреля гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил: у Евгения Микрина обнаружили коронавирус. Тогда сообщалось, что Микрин находится на самоизоляции дома, так как клинических симптомов заболевания у него нет. "Общался с Евгением Анатольевичем по телефону и пожелал ему скорейшего выздоровления", - говорил Рогозин. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Госпитализация. Как сказали в "Роскосмосе", на протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь…

Всю свою жизнь академик Микрин посвятил развитию космической отрасли. Он разрабатывал системы управления сложнейшей космической техникой. А проще: создавал "мозги" для орбитальных кораблей, станций и спутников, наделяя их мощным интеллектом. Когда-то потрясающие возможности таких систем наглядно продемонстрировал корабль "Буран": полностью "на автомате" он приземлился с отклонением от осевой линии всего три метра! Это была сенсация. Так вот Евгений Анатольевич руководил и непосредственно участвовал в создании программного обеспечения для управления двигательной установкой "Энергии-Бурана".

А затем были системы управления модулями МКС и различными спутниками, цифровые системы для кораблей "Прогресс М-М" и "Союз ТМА-М", приборы и системы для европейского транспортника ATV, модернизация бортового комплекса управления "Прогрессов МС" и "Союзов МС"…

Именно благодаря Микрину, наши космические корабли стали летать до орбиты не двое суток, а всего за шесть часов. Вместо 30 витков - всего за четыре.

Евгений Анатольевич входил в Совет РАН по космосу: представлял в академии ракетно-космическую промышленность. Как сказал президент РАН Александр Сергеев, фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом.

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