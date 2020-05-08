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08.05.2020 11:01
Рубрика: Общество

Утвержден приказ о Всероссийской олимпиаде школьников в 2020 году

Текст: Ксения Колесникова
Приказ Минпросвещения об особенностях проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году зарегистрирован в Минюсте и опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

"В связи с угрозой распространения COVID-19 на территории РФ…приказываю утвердить особенности проведения всероссийской олимпиады школьников ‎в 2019/20 учебном году", - говорится в документе.

Согласно нему, итоговые результаты олимпиады по каждому предмету подводятся на основе данных о результатах регионального этапа.

Фото: iStock
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Его участники, завершающие освоение основных программ среднего общего образования в текущем учебном году (если простыми словами - 11-классники - прим.ред.) и набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, "признаются призерами олимпиады ‎2019/20 учебного года".

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что Всероссийская олимпиада школьников - это одно из самых масштабных интеллектуальных соревнований не только в России, но и в мире. В общей сложности на всех этапах ВСОШ (школьном, муниципальном, региональном, финальном) участвуют около 6 миллионов учеников.

По понятным причинам заключительные этапы ВСОШ провести в этом году невозможно. Поэтому 11-классники, набравшие "проходной балл" для участия в финале, признаются ее призерами. Всего их будет 1261 человек, а в прошлом году таких было 1022. То есть, всего на 239 человек больше.

А те ребята, которые вышли в финалы ВСОШ, но не являются выпускниками 11-х классов, получат право участвовать в заключительном этапе олимпиады в 2021 году. При этом им не нужно будет снова проходить школьный, муниципальный или региональный этап.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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