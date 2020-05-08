В Австрии пройдет теннисный турнир с участием третьей ракетки мира

В Австрии пройдет теннисный турнир с участием местной знаменитости, третьей ракетки мира Доминика Тима. Соревнования стартуют 25 мая.

В мужской части выступят 16 человек, женская сетка рассчитана на восьмерых участниц, сообщает TennisNet. У мужчин турнир будет состоять из трех групповых стадий. На первой 16 участников сыграют друг с другом, далее борьбу продолжат 12 участников и, наконец, восемь игроков. Матчи Тима собираются транслировать в Интернете.

Призовой фонд соревнований составит 151 тысячу евро.

Напомним, что выставочные турниры уже были организованы в Германии, Беларуси и США.