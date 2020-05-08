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08.05.2020 18:25
Рубрика: В мире

В Боснии и Герцеговине чтят 9 мая, День Победы над фашизмом

Текст: Александр Борисов ( Сараево)
Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефик Джаферович поздравил граждан страны с наступающим Днем Победы над фашизмом - 9 мая, напомнив, что БиГ считается родиной антифашистского партизанского движения на Западных Балканах.
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

"День победы над фашизмом 9 мая - одна из самых значительных дат в новейшей истории, - подчеркнул политик. - В этот день в 1945 году европейские народы при помощи союзников окончательно в военном плане победили нацистские и фашистские проекты".

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Джаферович особо отметил тот факт, что "Босния и Герцеговина была местом борьбы крупнейшего антифашистского движения сопротивления в Европе". "Это вовсе не совпадение, потому что борьба с фашизмом находится в самой природе и сущности этого государства и является условием для его существования", - добавил он.

В свою очередь посол РФ в Сараево Петр Иванцов рассказал, что в России помнят и ценят подвиг югославских партизан, которые вели непримиримую борьбу с оккупантами, ценой невероятных усилий сковывали значительные силы противника по всей территории Югославии, оказывая тем самым неоценимую помощь Советскому Союзу, на плечи которого легла основная тяжесть борьбы. "Мне отрадно видеть, что здесь, в Боснии и Герцеговине, память о тех далеких событиях не ослабевает, - констатировал высокопоставленный дипломат. - Здесь лелеют традиции антифашизма, понимают значение Победы над нацизмом, давшей народам Европы свободу, право выбора, возможность прогрессивного развития".

Поздравление боснийским политикам из России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко от имени верхней палаты российского парламента и от себя лично направила поздравления с 75-летием Победы над нацизмом Председательствующему Палаты Народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драгану Човичу и главе Народной Скупщины Республики Сербской Неделько Чубриловичу.

Фото: iStock
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В своих поздравлениях Валентина Матвиенко подчеркнула, что юбилей Победы - еще одна возможность всесторонне проанализировать итоги Второй мировой войны, осмыслить исторический опыт взаимодействия государств в борьбе с общим врагом. Она также отметила, что Совет Федерации выступил с инициативой о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества. "В наших непростых реалиях, очень важно не допустить не только возрождения старых страшных и бесчеловечных идей, но и зарождения новых, проявить солидарность и вместе противостоять новым глобальным вызовам", - резюмировала Председатель СФ.

Между тем

В интервью "Российской газете" Неделько Чубрилович сообщил, что в Республике Сербской (входит в состав БиГ) бесспорен решающий вклад русского народа в победу над нацизмом и фашизмом в Европе, здесь энергично оказывают сопротивление любым попыткам ревизии этого несомненного исторического факта. "Войска советской Красной армии освободили более 10 государств нынешнего Европейского союза, а также другие страны, - напомнил он. - Каждый миролюбивый и доброжелательный человек должен преклоняться перед памятью этих жертв, потому что это самое меньшее, что мы можем для них сделать".

По словам политика, "Республика Сербская гордится геройским участием сербского народа в антифашистской борьбе, наша обязанность и наш долг - передать следующим поколениям правду о героических страданиях человечества в борьбе с фашизмом и нацизмом, яростно противостоять всем попыткам пересмотра исторических фактов, которые, к сожалению, присутствуют и в нашем окружении".

В мире Европа Босния и Герцеговина 75 лет Великой Победы

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