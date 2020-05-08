В честь Дня Победы БСО исполнит онлайн увертюру Чайковского "1812 год"

Именно эта Торжественная увертюра "1812" Чайковского прозвучала на открытии нового концертного сезона Большого симфонического оркестра (БСО) 3 октября 1943 года в Колонном зале Дома Союзов.

В 1941 году БСО оказался единственным оркестром, который не покинул Москву. Оркестр работал "в три смены" и исполнял произведения по просьбам бойцов с фронта, которые транслировались потом по радио. В первые месяцы Великой Отечественной войны БСО под управлением Голованова исполнял по радио патриотические произведения русских и советских композиторов. Тогда состоялись премьеры увертюры "1941-й" А. Гедике, "Приветственного марша" Н. Иванова-Радкевича.

Прямая речь

Художественный руководитель и главный дирижер БСО Владимир Федосеев:

- Я как наяву помню военное время, блокаду. Детства я был лишен - сидел дома, никуда не выходил. Даже учился в своей квартире, так как мама у меня была общественницей и сдавала одну из комнат под второй класс, поскольку школы не отапливались, и дети не могли заниматься. На улицу выйти было невозможно, очень опасно. Моя сестра - врач, так она не могла ходить по вызовам. Тот, кто отправлялся к больному, часто не возвращался. У меня до сих пор все это перед глазами. Каким образом мы выжили, трудно сказать. Бог помог. Мы жили на окраине Ленинграда - в районе Охты, и у нас там был сад, где папа разводил цветы. В этом саду мы построили бомбоубежище. Сначала боялись и сидели в "бомбе", но вскоре для нас разрывы снарядов уже ничего не значили. Стало безразлично. Если воет сирена, значит, надо завесить шторы, чтобы не было видно света - это единственное, что мы делали. Помню, как с мамой гасили фугасные бомбы, засыпая их песком. Единственное, что нас спасало - репродуктор; с утра до вечера звучала музыка Чайковского, Шостаковича. Мое первое впечатление от музыки сложилось именно тогда.