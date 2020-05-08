В ЕАЭС смягчаются ограничения на экспорт ряда товаров

Определенные виды тканей и дезинфицирующих средств по решению коллегии Евразийской экономической комиссии возвращены в список товаров на экспорт в третьи страны. Смягчение ограничений, введенные ранее в ЕАЭС в связи с распространением коронавирусной инфекции, вступают в силу 10 мая, подтвердил источник в комиссии.

"Промышленность стран союза в короткие сроки смогла нарастить производство необходимых средств защиты, что позволило не только полноценно снабжать внутренний рынок, но и осуществлять поставки нуждающимся странам, - констатировал член коллегии по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. - Тем самым мы придерживаемся международного принципа открытости торговли и содействуем борьбе с коронавирусом в мире. Решение по смягчению ограничений по экспорту таких товаров первое, но не последнее".

Следует напомнить, что для стабилизации ситуации, связанной с распространением COVID-19 и нехваткой средств индивидуальной защиты, коллегией ЕЭК в конце марта было принято решение о введении временного запрета на вывоз с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.

В перечень товаров включены вата, марля, бинты и маски, респираторы, фильтры для индивидуальной защиты органов дыхания, защитные очки, дезинфицирующие средства, некоторые виды одежды и сопутствующие аксессуары, а также перчатки. Эта мера действует с 5 апреля по 30 сентября 2020 года, уточнили в ЕЭК.