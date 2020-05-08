В Финляндии открыли памятник советским морякам-подводникам

В Финляндии в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне открыли мемориал погибшим советским подводникам, говорится в сообщении российского посольства в Хельсинки.

Памятник установлен на территории бывшей военно-морской базы в Порккала-Удд, которую СССР арендовал до 1956 года. На трех гранитных стелах увековечены имена 100 членов экипажей подводных лодок М-97, Щ-304 "Комсомолец" и Щ-311 "Кумжа", затонувших в Финском заливе в 1942 году при выполнении боевых заданий.

Как сообщается, в пятницу посол России в Финляндии Павел Кузнецов и представители российской дипмиссии возложили венки и цветы к мемориалу.