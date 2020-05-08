В Госдуму внесен законопроект, разрешающий выдавать ваучеры вместо поездок

Как сообщили сегодня в кабмине, накануне инициатива была одобрена на заседании правительства страны. Впоследствии человек сможет по ваучерам получить аналогичный тур или сесть на аналогичный рейс. Как пояснила "РГ" член Ассоциации юристов России Асия Мухамедшина, подготовленный проект позволяет устранить пробелы в законодательстве. При этом она посоветовала туристам, заказывавшим самостоятельно билеты через какие-либо онлайн-сервисы, попытаться вернуть деньги через данные сервисы.

Скажите, люди, у которых сорвались из-за пандемии поездки, могут прямо сегодня вернуть деньги?

Асия Мухамедшина: Ко мне обращаются граждане, которым авиакомпании отказываются возвращать денежные средства, ссылаясь на то что режим ЧС не введен, ситуация не признана форс-мажорной на правительственном уровне. При этом многие авиакомпании и туроператоры не возвращают деньги за отмененный рейс, часто навязывают клиентам бонусную программу, либо перебронирование перелета. По мнению туристов это не дает им реализовать свое законное право по возврату денег.

Есть ли смысл идти в суд?

Асия Мухамедшина: Не нужно иметь специальных познаний, что бы понять, что в вирус COVID-19 имеет явные признаки форс мажорности. К тому же в недавнем обзоре Верховного суда России сказано, что введенные из-за коронавируса ограничения могут считаться обстоятельствами непреодолимой силы. Но если не будет внесен ряд изменений на законодательном уровне, то ситуация может привести к массовым судебным тяжбам, так как разрешать возникающие в новой реальности коллизии по прежним нормам сложно. В том же обзоре не указаны четкие и точные действия и права обеих сторон, отсутствует понятийный аппарат.

На практике есть уже какие-то судебные решения, на которые можно ориентироваться?

Асия Мухамендшина: Сегодня суды не рассматривают дела такого характера из-за введенных временных ограничений. Поэтому сейчас участникам этих правоотношений, то есть гражданам и авиакомпаниям или пассажирам, остается воспользоваться возможностью прибегнуть к нормам ст. 421 ГК РФ, которая предусматривает принцип свободы договора.

Проще говоря: попытаться договориться. Но - как?

Асия Мухамедшина: Условия, приемлемые для обеих сторон согласовываются самостоятельно или через юристов. Но закон не устанавливает четких обязательств, правил, норм и сроков для сторон в поиске компромисса. Как показывает моя практика и практика моих коллег, если сторонам не удалось договориться и каждый "тянет одеяло на себя", это приводит к затяжным конфликтам. Поэтому считаю необходимым введение четких и расширенных правил регулирующих данные правоотношения в условиях режима повышенной готовности. Отсутствие таких норм является пробелом в законодательстве.

Почему законодатели не подумали об этом раньше?

Асия Мухамедшина: В связи с пандемией динамично изменяются общественные отношения и правовая наука не поспевает за некоторыми из них. В целом пробелы в праве являются постоянными спутниками правотворческого процесса и рассматриваются, как разновидность правотворческих ошибок или недоработок. В случае отношений авиаперевозчиков, туроператоров и граждан пробел будет компенсирован предложенными законодательными актами, регулирующими вопрос возникший в экстренной ситуации.

На ваш взгляд, на чью сторону должен стать закон: граждан или туроператоров, авиакомпаний и т.п.?

Асия Мухамедшина: Распространение новой коронавирусной инфекции пробует на прочность как туристический бизнес, так и граждан. Компании терпят убытки из-за отсутствия клиентов и массового возврата денежных средств несостоявшимся путешественникам. Граждане, и сами оказавшиеся в непростой финансовой ситуации, хотят вернуть свои деньги оплаченные за перелет. Разработанный правительством законопроект устанавливает разумный баланс. За туроператорами будет закреплено обязательство перед гражданами, по которому они предоставят потребителю возможность совершить поездку после снятия всех ограничений аналогичную той, что была запланирована. Человеку будет выдаваться соответствующий ваучер. Если после окончания пандемии цены поднимутся и поездка будет дороже, туроператор не вправе требовать с туриста, предъявившего ваучер, доплату.

Новые предложения не должны быть различны от условий приобретенной ранее путевки - это питание, условия путешествия и так далее.

Если человек совсем передумает ехать, деньги сгорят?

Асия Мухамендшина: Законопроектом также рассматривается возможность вернуть туристам уплаченные за туристский продукт денежные средства от туроператора. Однако за правительством России при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации остается право о принятии решения о приостановлении обязательств туроператоров по возврату туристам уплаченных ими сумм, но без снятия ответственности с туроператора. Так что сразу после введения режима ограничений деньги не вернут. Человек, чья поездка сорвалась, получит ваучер. Если турист до окончания действия обязательств не воспользуется туристским продуктом, договор расторгается и уплаченные средства должны быть возвращены человеку в течение 10 дней. Также туроператор должен будет уплатить проценты на эту сумму за пользование указанными денежными средствами в размере одной триста шестьдесят пятой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Указанные проценты начисляются со дня начала действия обязательства туроператора об обеспечении предоставления равнозначного туристского продукта до дня возврата туроператором денежных средств.

А как быть с авиабилетами?

Асия Мухамедшина: Согласно концепции внесенных поправок "перевозчик вправе в одностороннем порядке изменить договор о перевозке или отказаться от него и вернуть средства, уплаченные за билет". Данное право будет регламентировано в соответствующем постановлении правительства страны. Именно оно детально пропишет правила, как действовать пассажирам и авиакомпаниям в случае в экстренных случаях, подобных нынешней пандемии. Скорее всего, у авиакомпаний тоже будет возможность в случае отмена рейса выдать человеку ваучер, который он впоследствии сможет обменять на авиабилет.

Многие люди самостоятельно бронировали гостиницы, планируя свои поездки. Но введены ограничения, как быть с авансами, выплаченными отелям?

Асия Мухамедшина: Что касается возврата денежных средств за гостиницу, то пока данный вопрос не прописан четко на законодательном уровне. Стороны действуют по соглашению: либо турист и хозяин гостиницы приходят к компромиссу, либо можно попробовать вернуть деньги через сам сервис, через который осуществлялось бронирование. Для этого нужно обратиться в службу поддержки сервиса рассказать о причинах отмены и предоставить возможные документы. Например, это могут быть скриншот отмененного рейса, указ о запрете рейсов в страну и так далее. Сервис в таком случае обычно занимает сторону пострадавшего туриста.