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Рубрика: В мире

В Японии стали гнать самогон для спасения от COVID-19

Текст: Константин Волков

В Японии начались продажи рисового самогона, сделанного на основе национального японского алкогольного напитка сётю 17-летней выдержки.

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Как рассказала "РГ" Юри Иноуэ, глава одной из компаний, производящих саке - его профессия называется "курамото", крепость напитка составляет 66 градусов. Он отфильтрован через белые березовые угли и называется просто "Спиритс Каку-но-и". "Каку-но-и" - это родовое имя.

Первая партия будет 1200 бутылок, каждая - по поллитра, стоимостью 14 тысяч иен (971 рубль) с налогом.

Приоритетные поставки будут для медицинских учреждений, говорит Иноуэ-сан, поскольку спирт помогает в борьбе с коронавирусом. Частным лицам станут отпускать не больше двух бутылок в одни руки. "Если вы будете это пить, то, пожалуйста, не забудьте развести до более слабой концентрации", - напоминает производитель.

Предполагается, что продукция сакэварни поможет, пусть и в небольшом объеме, возместить недостаток спирта, который правительство Японии рекомендует использовать в качестве антисептика во время пандемии коронавируса. Минздрав Японии в апреле посоветовал в условиях дефицита использовать крепкие спиртовые напитки.

Как рассказала "РГ" живущая в Японии бизнес-культуролог Юлия Стоногина, идея производить крепкий алкоголь, который в Японии не столь широко употребляется, как сакэ или пиво, пришла Юри Иноуэ после того, как она попробовала русскую водку, которая в Японии считается очень жестким напитком, который сжигает горло и вредит желудку.

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Потом Иноуэ побывала в Санкт-Петербурге на Первом российско-японском креативном форуме в ноябре 2019 года, где рассказала о производстве японских алкогольных напитков и древних традициях их изготовления. На фоне растущего сейчас в России интереса к "креативной индустрии", позволяющей создавать локальные туристические достопримечательности даже в небольших городах и поселках или в отдельных районах мегаполисов, рассказ Иноуэ-сан, произвел большое впечатление на собравшихся на форуме, включая федеральных чиновников.

В настоящее время из-за пандемии в Японии закрыта большая часть питейных заведений, поэтому резко снизился спрос на сакэ. В этих условиях сакэварни пытаются найти новые ниши. Одной из них может стать производство непривычно крепких для Японии алкогольных напитков, изготовленных под впечатлением от русской водки.

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