В Индии разбился МиГ-29 ВВС страны

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Индии разбился в пятницу в штате Пенджаб, предает ТАСС.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени на северо-западе страны. Отмечается, пилот успел катапультироваться, прибывшие на место крушения спасательные службы оказали ему необходимую медицинскую помощь. По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.

Как сообщают местные СМИ, в качестве приоритетной следствие рассматривает версию технической неисправности. Назначена авиатехническая экспертиза.