В Иркутске арестованы подозреваемые в поджоге, при котором погибли два человека

Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска предъявлено обвинение 18-летнему местному жителю и 21-летней студентке 4 курса университета по статье УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц".

По версии следствия, ночью 6 мая эти двое подожгли 2-квартирный жилой дом на улице Александра Невского. В этом доме одна из квартир принадлежала их знакомому. Когда пожар потушили, на пепелище нашли тела 17-летнего парня и 19-летней девушки. Следователи выяснили, что погибшая взяла ключи у хозяина квартиры и осталась там переночевать после работы.

Виновники были задержаны в этот же день сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №7 Иркутска и ГУ МВД России по Иркутской области.

8 мая Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил поджигателей в СИЗО. Им грозит до 20 лет лишения свободы.