В Испании кот заразился COVID-19 от хозяина

Диагноз пневмония нового типа впервые подтвержден у кота в Испании, передает РИА Новости. Как сообщается, животное внезапно стало задыхаться после того, как его хозяева переболели COVID-19. В итоге любимца семьи по кличке Негрито пришлось усыпить, а его тело направили на вскрытие.

Результаты анализа на коронавирус дали положительный результат. Примечательно, что патологоанатомы нашли у Негрито сопутствующие хронические заболевания - врожденный порок сердца, а опасная инфекция лишь усугубила его состояние.

"Кошки могут стать косвенными жертвами пандемии, но вероятность того, что они могут заразить людей, очень мала", - заявила директор Центра по исследованию здоровья животных Наталия Махо.