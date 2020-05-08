В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца

Полиция Испании задержала сторонника запрещенной в России террористической организации "ИГ", планировавшего, как утверждают власти, теракт в Барселоне. Экстремистом оказался марокканец, его имя не раскрывается, передает Reuters.

Как пишет каталонская La Vanguardia, в список подозреваемых мужчина мог попасть по наводке ФБР. При этом он стал приверженцем радикального ислама совсем недавно - уже после введенного в королевстве карантина. Последнее время предполагаемый террорист находился под неусыпным наблюдением сотрудников местного антитеррористического подразделения.

По его месту жительства был проведен обыск. Ведется следствие, детали происшествия уточняются.