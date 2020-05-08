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08.05.2020 11:45
Рубрика: В мире
Проект: День Победы

В Италии 75-летие Победы отметят онлайн

Текст: Нива Миракян (Рим)
В этом году пандемия внесла серьезные коррективы в планы организаторов праздничных мероприятий на территории Апеннин, посвященных 75-летию Великой Победы. Им пришлось перенести в онлайн-формат свои проекты, над которым велась кропотливая работа на протяжении всего прошедшего года.
Фото: Tiziana FABI/AFP Фото: Tiziana FABI/AFP
Фото: Tiziana FABI/AFP

Накануне праздника Посольство России в Италии представило виртуальную выставку "Советские партизаны в Италии", посвященную совместной борьбе итальянских и советских партизан против нацистов. Изначально экспозицию планировалось открыть в Риме, но в связи с ЧС было решено воспользоваться альтернативной онлайн-площадкой. Выставка охватывает период с 1942 года, когда в Италии появились первые военнопленные, до 1945 года, когда партизанским отрядам удалось освободить несколько городов еще до прихода союзных войск.

Фото: Иван Шагин/Фотохроника ТАСС
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Рассказ о вкладе советских солдат в партизанское движение сопровождается редкими архивными материалами, фотографиями и свидетельствами тех лет. "Публикация этой выставки, посвященной совместной борьбе советских и итальянских партизан против нацизма, призвана отдать дань памяти тем, кто сражался на этой земле против идеологии зла, отметить единство народов СССР и Италии в этой борьбе. На территории Италии против нацистов бок-о-бок с итальянскими партизанами воевали около 5000 тыс. советских граждан, 800 из которых навеки остались в этой земле. Их ежедневный подвиг не должен быть забыт", - рассказал "РГ" пресс-секретарь Посольства России в Италии Алексей Фадеев.

30 апреля прошла первая видеоконференция на тему донесения правдивой информации о ходе и итогах Великой Отечественной и Второй мировой войн. В ней приняли участие члены ассоциаций российских соотечественников и представители общественных организаций Италии. Участники обсудили такие проблемы, как снос памятников советским воинам в европейских городах, а также резолюцию Европарламента от 19 сентября 2019 года об уравнивании нацистского и коммунистических режимов. В ходе этой видеовстречи команда "Бессметного полка" из Италии предложила провести виртуальное шествие 9 мая.

Для проведения "Бессметного полка" в онлайн-режиме были оцифрованы фотографии ветеранов, принимавших участие в боевых действиях, тружеников тыла, детей войны, а также всех тех, кто пожертвовал своей жизнью ради Победы. А непосредственно 9 мая на платформе ZOOM будут организованы две видеоконференции, утром и во второй половине дня, в рамках которых родственникам будет предоставлена возможность рассказать о своем героическом предке.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Онлайн-трансляция шествия "Бессмертного полка" может продлиться неделю

"На протяжении нескольких лет шествие "Бессметного полка" неизменно привлекало внимание как соотечественников, так и местных жителей. В этом году по вине коронавирусной пандемии у нас нет возможности встретиться у стен Замка Св.Ангела в Риме, но наша память жива! Благодаря усилиям нескольких организаций поддерживается жизненная лимфа альтернативных проектов. К примеру, одна только наша культурная ассоциация создала девять ресурсов, на которых в эти предпраздничные дни публикуется цикл памяти "Семейные истории", - рассказала "РГ" глава культурной Ассоциации "Надежда" Ирина Вихорева. Среди них, в частности, история Моисея Бумагина, пилота итальянской авиакомпании, который рассказывает о своем дяде, Иосифе Бумагине, Герое Советского Союза, повторившем подвиг Александра Матросова, заслонив своим телом огонь врага и защитив своих однополчан от нацистско-фашистской атаки во время штурма польского города Блеслау (Вроцлав) весной 1944-го года.

В преддверии 9 мая Русский центр науки и культуры в Риме запустил проект #Память о Победе. Его целевой аудиторией является подрастающее поколение из смешанных итало-российских семей. В рамках акции в соцсетях будут размещены детские рисунки и видео, на которых ребята из разных уголков Италии читают стихи о подвигах, отваге, смелости советских солдат в Великой Отечественной войне.

В мире Европа Италия День Победы 75-летие Победы Вторая мировая война

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