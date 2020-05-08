В клубе "Валдай" обсудили, как пандемия скажется на инициативе "Пояс и Путь"

В международном дискуссионном клубе "Валдай" прошла онлайн-конференция "Экономические последствия коронавируса: инициатива "Пояс и путь" в новых мировых условиях".

Участники конференции из разных стран, причастных к международной инициативе "Пояс и путь", предложенной Китаем семь лет назад, попытались прояснить вопрос, что изменится для стран-участников проекта после начавшихся в мире экономических, политических и социальных изменений, вызванных пандемией коронавируса.

Как отметил замдиректора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Александр Ломанов, "борьба с пандемией - это не война одной нации. Поэтому возникает вопрос глобального лидерства и глобального управления в посткоронавирусную эпоху".

По его словам, появление коронавируса показало уязвимость экономик различных стран. "Рука рынка оказалась не только невидимой, но она оказалась пустой, - считает Ломанов. - Раньше все можно было купить на мировом рынке по доступным ценам, но в момент испытания появился острый дефицит медицинских масок, аппаратов ИВЛ и тому подобное. В связи с этим странам нужно проанализировать роль государства в экономике, соотношение импорта и импортозамещения - нужно найти баланс, чтобы не усугублять экономические потери и уменьшить уязвимость экономики от последствий кризиса".

Также ученый предложил задуматься, а чем постэпидемическая глобализация отличается от допандемической?

Модератор дискуссии, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев призвал учесть опыт партнеров России в Центральной Азии - Казахстана и Киргизии, которые смогли очень быстро отреагировать на угрозу распространения вируса.

Между тем участвующие в конференции представители этих стран подчеркнули, что площадка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) может стать базой для регионального сотрудничества в борьбе с коронавирусом.

"ШОС может стать идеальной площадкой для тестирования регионального сотрудничества в борьбе с пандемией, - считает премьер-министр Киргизской Республики в 2014-2015 годах Джоомарт Оторбаев. - В организации есть все условия для этого: дружественное отношение между участниками, опыт Китая, который стоит на передовой в борьбе с распространением Covid-19, совместная работа над вакциной".

Директор казахстанского Центра китайских исследований "China Center" Адиль Каукенов также полагает, что "сейчас у ШОС исторический шанс для предъявления собственной повестки и установление нового стандарта в борьбе с пандемией".

Представители Китая, участвующие в мероприятии клуба "Валдай", также полагают, что партнерские отношения между государствами, входящими в проект "Пояс и Путь", помогут подготовиться к возможности новой эпидемии. Об этом, в частности, сказал старший научный сотрудник Академии исследований современного Китая и мира, бывший вице-президент China International Publishing Group Ван Ганъи. А главный научный сотрудник Китайского центра международных экономических обменов, генеральный секретарь Академического комитета Национальной комиссии Китая по развитию и реформам Чжан Яньшэн подчеркнул, что в рамках " Пояса и Пути" "надо наладить цепочки поставок товаров, усилить производственные мощности, поддержать развитие малого и среднего бизнеса, чтобы стабилизировать экономику и ее развитие".

Конференция была организована в партнерстве с Центром по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета, находящимся в Шанхае. В мероприятии приняли участие:

Ван Ганъи, старший научный сотрудник Академии исследований современного Китая и мира, бывший вице-президент China International Publishing Group;

Адиль Каукенов, директор Центра китайских исследований "China Center" (Казахстан);

Александр Ломанов, заместитель директора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН;

Фёдор Лукьянов, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай";

Джоомарт Оторбаев, премьер-министр Киргизской Республики в 2014-2015 гг. (Киргизия);

Фэн Шаолэй, декан и профессор Школы международных и региональных исследований Восточно-Китайского педагогического университета; директор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай);

Цюй Вэньи, профессор Центра по изучению России Восточно-Китайского педагогического университета (Шанхай);

Чжан Яньшэн, главный научный сотрудник Китайского центра международных экономических обменов, генеральный секретарь Академического комитета Национальной комиссии Китая по развитию и реформам (Пекин).