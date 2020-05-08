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08.05.2020 22:10
Рубрика: Власть
Проект: День Победы

Москва и Лейпциг: Жива историческая память

Текст: Любовь Проценко
Правительства городов Москвы и Лейпцига за последние годы уделяли большое внимание восстановлению и санации надгробий павшим советским воинам на Восточном кладбище города Лейпцига.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, 8 мая, генеральный консул России в Лейпциге Андрей Дронов и обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне возложили венки и цветы к мемориалу в Лейпциге и почтили память павших героев.

Фото: https://shm.ru/
К 75-летию Победы музеи решили рассказать о своем военном прошлом

Свой вклад в проект внесли Представительство Министерства обороны РФ при Посольстве России в Берлине, Генеральное консульство РФ в Лейпциге, Департамент внешнеэкономических и международных связей и Департамент культурного наследия города Москвы, Магистрат Лейпцига, Лейпцигское ведомство по озеленению города и водоемов, Департамент по уходу за памятниками Саксонии, Ремесленная Палата Лейпцига и другие государственные учреждения Москвы и Лейпцига. Над проектом также работали студенты московского колледжа "26 КАДР".

Напомню, Восточное кладбище Лейпцига открылось в 1879 году. В 1946-1948 годах часть его территории предоставили под советское Мемориальное кладбище, где хоронили красноармейцев, погибших в годы ВОВ в Германии, а также советских военнопленных. В 2016 году делегация Правительства Москвы, приехав в Лейпциг на выставку denkmal, обнаружила, что памятники нашим солдатам заросли мхом, износился материал стел, надписи плохо читались. Российские и немецкие реставраторы и скульпторы занялись восстановлением кладбища в конце 2019 года.

В ходе работ архивисты дополнили список фамилий и званий советских солдат и граждан, захороненных там. Сейчас известны фамилии 233 из 259 погибших, поисковые работы по идентификации продолжаются.

Санация надгробных плит к 75-летию Великой Победы успешно завершена. Несомненно, реализация этого проекта внесла значительный вклад в сохранение исторической памяти о ВОВ.

Сотрудничество Москвы и Лейпцига скреплено множеством официальных документов и большим количеством совместно проводимых мероприятий. С учетом высокого уровня сотрудничества администрациями двух городов было принято решение о создании нормативной базы для будущих совместных проектов в областях культуры и культурного наследия, экономики, здравоохранения. В связи с этим в апреле 2014 года мэр Москвы Сергей Собянин и обер-бургомистр Лейпцига Буркхард Юнг подписали Протокол о сотрудничестве и партнерстве Москвы и Лейпцига.

Фото: Предоставлено издательством АСТ
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Более 25 лет Москва участвует в международных выставках "Мессе Лейпциг": крупной международной книжной выставке, строительной выставке BAUFACH, медицинских выставках OTWorld и therapie Leipzig, европейской выставке по реставрации, санации старинных зданий и реставрации культурного наследия denkmal. В ноябре 2019 года в Москве прошла уже 5-ая юбилейная выставка "denkmal, Россия-Москва".

В ноябре 2018 года в Лейпциге состоялся международный культурно-деловой фестиваль Дни Москвы. Делегацию российской столицы возглавлял министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

Власть Работа власти Внешняя политика 75 лет Великой Победы

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