В МИД рассказали о трудностях при организации саммита "пятерки" Совбеза ООН

В ходе проработки повестки дня виртуального саммита лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН возникли разногласия, что мешает согласовать дату этой встречи в формате видеоконференции. Об этом в пятницу заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

"К сожалению, у нас не произошло пока достаточного сближения подходов в кругу пяти постоянных членов СБ ООН, чтобы можно было сказать: да, мы договорились, теперь мы назначаем дату. Такого пока нет", - отметил дипломат.

"Работа продолжается", - сказал Рябков, подчеркнув, что стороны по-прежнему обсуждают содержание и организационную составляющую саммита.

Как ожидается, встреча будет способствовать появлению глобальной стратегии по борьбе с COVID-19.