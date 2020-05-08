В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение

Комплекс с гиперзвуковой ракетой "Циркон" должен быть принят на вооружение на рубеже 2020-2021 годов. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, пишет РИА Новости.

В этом году запланированы испытания ракеты с надводных кораблей проекта 22350 и многоцелевых АПЛ проекта 885М. Ранее сообщалось, что запуски запланированы с помощью подлодки "Северодвинск". На начальном этапе она запустит ракету из надводного положения.

Первые испытания начались на рубеже прошлого года с борта фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" в акватории Баренцева моря, наземная цель находилась на полигоне Северного Урала. Дальность этого полета превысила 500 километров.

Алексей Криворучко также сообщил, что разработкой будут вооружены атомные подводные лодки проектов 885, 885М, 949АМ, надводные корабли проектов 22350, 23560, а также перевооружен крейсер проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов".

Известно, что "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов. При этом ракета способна поражать надводные и наземные цели на расстоянии более тысячи километров. По данным из открытых источников, длина ракеты составляет 8 - 10 метров, а вес боевой части - 300-400 килограммов.