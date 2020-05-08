В РАН рассказали о правильной обработке продуктов из супермаркетов

В целях профилактики коронавируса продукты, купленные в супермаркетах или на рынках, лучше всего обрабатывать спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. А вот средства с хлором могут быть опасны.

Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко. "Все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта", - цитирует РИА Новости Поддубко.

Она также отметила, что у каждого дезинфицирующего средства есть своя область применения. Так, хлорсодержащие лучше использовать для обработки поверхностей, дверных ручек. Однако через полчаса после нанесения средство с хлором нужно удалить.

Что касается фруктов и овощей, то их обязательно нужно мыть почти горячей водой (коронавирус не выдерживает более 40 градусов). Хранить в холодильнике немытые продукты не стоит, так как там вирус может сохраняться гораздо дольше, чем на воздухе.