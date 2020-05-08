В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

Около 292 тысяч россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие у них новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в России остается 292 тыс. человек", - говорится в сообщении. Там отмечается, что за сутки было сделано 184,2 тысячи тестов на выявление коронавируса. Всего, по данным ведомства, в РФ проведено более 4,98 млн исследований.

С начала пандемии симптомы коронавируса выявлены у более 3,6 млн человек.