В России посеют больше гречихи и риса

В новом агросезоне Минсельхоз ожидает прироста производства сырья для производства круп, сообщили в ведомстве.

Так, по прогнозу министерства, в 2020 году будут увеличены площади гречихи - до 858,2 тыс. га (в 2019 году - 806,6 тыс. га), риса - до 197,4 тыс. га (в 2019 году - 194 тыс. га), кукурузы на зерно - до 2,7 млн га (в 2019 году - 2,6 млн га), овса - до 2,62 млн га (в 2019 году - 2,61 млн га).

"Это позволит заложить хорошую сырьевую базу для дальнейшего развития отечественной мукомольно-крупяной промышленности и повышения уровня самообеспеченности основными видами круп", - прокомментировал первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его мнению, расширение площадей вместе с современными технологиями, увеличением объемов внесения минудобрений, соблюдением севооборота, использованием высокопродуктивных семян и другими мерами будет способствовать сохранению стабильных цен на продовольственном рынке.

В 2019 году урожай гречихи в России составил около 786 тыс. т. В начале апреля 2020 года Джамбулат Хатуов оценивал запасы гречихи в стране на уровне 300 тыс. т, которых хватит до следующего урожая. Урожай риса в России в прошлом году составил около 1,1 млн т, которых также достаточно для удовлетворения внутреннего спроса.