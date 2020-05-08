В России с 28 апреля по 6 мая цены выросли на 0,1 процента

Индекс потребительских цен, рассчитанный Росстатом, за период с 28 апреля по 6 мая составил 100,1% с начала мая и 102,2% с начала года. В прошлом году за аналогичные периоды показатели были 100,3% и 102,4%). Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

Среди продовольствия сильнее всего за отчетный период подорожала гречка - в среднем по стране на 2,6%, а в двух десятках регионов более чем на 4%. Фрукты и овощи прибавили в среднем 1,5% цены, тут рекорд у картофеля с результатом в 4,6%. При этом огурцы подешевели на 3,8%. Среди лекарств максимальный рост цены отмечен у отечественного анальгина - 0,5%.

За истекшую неделю незначительно подорожала зубная паста - на 0,4%. При этом стиральный порошок и детские подгузники стали стоить чуть дешевле - на 0,1%.

Из непродовольственных товаров в отчетном периоде больше всего подорожали иномарки - цены на такие машины выросли на 0,5%. Напольные электропылесосы и сигареты с фильтром прибавили по 0,2%. На такую же величину снизились цены на телевизоры.