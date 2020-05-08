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08.05.2020 14:24
Рубрика: Культура

В России выходит экранизация бестселлера Салли Руни "Нормальные люди"

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня, 8 мая, на видеоплатформе КиноПоиск HD выходит сериал "Нормальные люди" - экранизация одноименного бестселлера Салли Руни. Это история о первой любви подростков, и отзывы зарубежных коллег, СМИ и зрителей заставляют обратить внимание на этот фильм.
Фото: КиноПоиск HD Фото: КиноПоиск HD
Фото: КиноПоиск HD

Историю о первой подростковой любви сравнивают с шекспировской трагедией "Ромео и Джульетта". О картине говорят, что она лучше, чем книга, а взрослые заинтересовались сериалом не меньше, чем молодые люди. Мировая премьера ирландской мелодармы состоялась 26 апреля, но за несколько дней, слава о ней дошла и до России. Рейтинг сериала на IMDb - 8,9. В "Нормальных людях" 12 эпизодов по 30 минут каждый. Первые пять доступны уже сегодня, остальные с 12 мая.

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету старшеклассник Коннел - один из самых популярных парней в школе, звезда местной футбольной команды - влюбляется в Марианну. Она - тихая и застенчивая ученица, жертва травли одноклассников. Между ними возникает странная сильная связь. Неуверенность в себе, неловкие поступки, страх перед тем, что подумают окружающие... Это не просто "документальные" ощущения от первой влюбленности, но и анализ того, как молодые люди влияют друг на друга, и к каким последствиям приводят их действия.

Те, кто смотрел сериал Netflix "Половое воспитание", найдут в "Нормальных людях" знакомые "мотивы". Героев нового сериала, помимо разных характеров, разделяет социальная иерархия: мать Коннела работает уборщицей в доме Марианны. Однако, все в их отношениях меняется год спустя, когда Марианна и Коннел поступают в один и тот же колледж в Дублине. Марианна находит себя в новом мире, а Коннелл остается в стороне: застенчивый и неуверенный в себе.

Сериал "Нормальные люди - работа режиссеров Леонарда Абрахамсона ("Комната", "Фрэнк") и Хетти Макдональд ("Фортитьюд", "Доктор Кто"). Роль Марианны исполнила звезда фильма "Холодные ступни" Дэйзи Эдгар-Джонс, а Коннела играет начинающий ирландский актер Пол Мескал.

Писательницу Салли Руни (она, кстати, одна из исполнительных продюсеров сериала) называют "Сэлинджером для поколения снэпчата". Ее книга "Нормальные люди" совсем недавно вышла на русском языке и быстро стала лидером продаж.

"Герои "Нормальных людей" - как раз те самые миллениалы: образованные, невротичные, ненавидящие себя... Единственным спасением, которое способно решить их внутренние конфликты, оказываются их отношения", - говорится в аннотации книги.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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