В Саудовской Аравии спецподразделение проконтролирует соблюдение карантина

Власти Саудовской Аравии распорядились создать в полиции специальное подразделение, которое будет контролировать соблюдение гражданами ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

По данным Саудовского агентства новостей, сотрудники этого подразделения будут следить за выполнением карантинных мер и препятствовать собраниям компаний, в которых более пяти человек. Встречи в общественных и частных местах, включая дома и магазины, разрешены только членам одной семьи. Нарушителей ждет штраф в 100 тысяч риалов (27 тысяч долларов), пишет РИА Новости.

Саудовская Аравия сегодня является лидером в арабском мире по количеству заболевших COVID-19, и число заражений продолжает стремительно расти. По последним данным саудовского минздрава, 33,7 тысячи человек заразились коронавирусом, скончались 219 пациентов, выздоровели 7,8 тысячи.

Власти уже предупредили, что при несоблюдении карантинных мер число заболевших может превысить 200 тысяч, и тогда система здравоохранения Саудовской Аравии перестанет справляться с наплывом пациентов.