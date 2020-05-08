В США авиакомпания не пустит на борт пассажиров с высокой температурой

Американская авиакомпания Frontier Airlines больше не будет перевозить пассажиров с высокой температурой тела. Новые правила вступят в силу первого июня.

"Здоровье и безопасность наших клиентов превыше всего. А замеры температуры - это лишь дополнительное средство защиты всех людей, находящихся на борту", - говорится в пресс-релизе перевозчика.

Отмечается, что поводом для отказа в перевозке станет температура тела выше 38 градусов. Проверка будет проводиться с помощью бесконтактных термометров прямо перед посадкой в воздушное судно. Всем, кого не пустят в самолет, предложат перенести бронирование на более позднюю дату или иным образом возместить возможные убытки.

Кроме того, пассажиров заставят использовать защитные маски, пишет ТАСС.