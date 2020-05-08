В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии

Безработица в Соединенных Штатах из-за пандемии коронавируса выросла до рекордных 14,7 процентов, передает CBS News со ссылкой на данные министерства труда США. Это самый высокий показатель за последние полвека.

По подсчетам ведомства, в апреле 2020 года на биржах труда зарегистрировались 29 млн человек. Согласно статистическим данным, последний раз подобная ситуация в стране наблюдалась в 1940 году.

При этом, отмечают аналитики, реальный уровень безработицы в среднесрочной перспективе может вплотную приблизиться к временам Великой депрессии. В 1933 году этот важнейший макроэкономический показатель достигал 25 процентов.