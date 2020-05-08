В ВОЗ прокомментировали российскую статистику по коронавирусу

Сотрудники больницы разносят еду в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан прокомментировал рост числа выявляемых в России случаев заражения COVID-19. Он объяснил это увеличением масштабов тестирования.

"Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается, - передает РИА Новости выступление Райана на брифинге в Женеве. - Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами".

Чиновник ВОЗ отметил в качестве положительных моментов "достаточно жесткий режим самоизоляции" и "широкомасштабную практику социального дистанцирования", а также сравнительно низкой по сравнению с количеством инфицированных уровень смертности. Тем не менее, Райан порекомендовал Москве учитывать опыт стран, которые уже прошли основные этапы распространения болезни, для более эффективного реагирования на коронавирус.