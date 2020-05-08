Великий День Победы возвращается с улицы домой

Жизнь давно поделила все наши праздники надвое: вот эти для улицы, а вот эти только для дома. Ну, например, Первое мая, или Девятое мая, или Седьмое ноября - это для улицы, для демонстраций, для плакатов, для ветеранов, для громких песен, для парадов, для коллективных встреч. А вот Новый год, а вот Восьмое марта, а вот день рождения - это, конечно, только для дома, для семейного застолья, для тихих разговоров, для подгитарных песен, для откровенных признаний, для свечей с оплывшим стеарином...

Впервые на моей памяти случилось так, что для Девятого мая, для нашего Дня Победы улицы закрыты. Впервые произошло так, что Девятое мая, этот праздник со слезами на глазах, стал еще и праздником на карантине.

Нынче не будет в этот день ни парада, ни шествий с портретами "Бессмертного полка". Что поделать, жизнь и здоровье людей поважнее парадов и шествий. В конце концов, ни за это ли воевали, ни за это ли отдавали жизни?

За жизнь, конечно.

Давайте сделаем так, чтобы из каждого карантинного окошка наших городских и не только городских квартир в этот день смотрел портрет ветерана

Участники акции памяти "Бессмертный полк" в День Победы. Самара. 9 мая 2017 г. Фото: Анар Мовсумов / ТАСС

Кто-то (я слышал по радио) предложил замечательную идею: а давайте сделаем так, чтобы из каждого карантинного окошка наших городских и не только городских квартир в этот день смотрел портрет ветерана. Портрет дедушки, прадедушки, отца, бабушки, мамы, - всех тех наших родных, кто завоевал для нас Победу, отвоевал нашу Родину и мирную жизнь. Представьте себе огромный городской дом, ну, предположим, пятиэтажный, стоящий в линию с десятью подъездами, смотрящий окнами на какую-нибудь улицу. И вот Девятого мая в каждом окошке этого дома появятся портреты тех, кто ушел на фронт и не вернулся в наши квартиры, в наши семьи, кто погиб, умер от ран или просто не дожил до сегодняшнего дня. Представьте себе, что из каждого окна каждого российского дома будут глядеть на наши сегодняшние улицы, переулки и площади наши родные, ценой собственной жизни завоевавшие для нас Победу.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Гаврилович Калашников.Челябинская область. 2017 год. Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Пусть посмотрят, как мы живем теперь.

Конечно, улицы будут пустыми. Ну, не беда. Если эта традиция приживется, то на следующий год фотографии героев в наших окнах станут свидетелями нормальной жизни.

Знаете, нет худа без добра: у Дня Победы появился шанс стать семейным праздником, вернуться с улиц в родные дома, за которые, собственно, и шла битва все эти кровавые пять лет.

Из окон нашей квартиры на московскую улицу нынче будут смотреть портреты легендарного полководца, прапрадеда моего сына, и портрет рядового металлурга, варившего броневую сталь для танков, портрет моего отца.